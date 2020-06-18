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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 17:45
Sain_повернувся написав:
Хто підкаже, якщо кинути кошти на картку і зняти в банкоматі/касі буде овердрафт? Гроші мають добу полежати, чи кредо за таке не штрафує?
завжди відразу знімаю, жодного разу на овердрафт не попадав
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balance
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Додано: Пон 01 чер, 2020 23:22
balance написав: Sain_повернувся написав:
Хто підкаже, якщо кинути кошти на картку і зняти в банкоматі/касі буде овердрафт? Гроші мають добу полежати, чи кредо за таке не штрафує?
завжди відразу знімаю, жодного разу на овердрафт не попадав
Дякую за відповідь. Знімаєте відразу після р2р чи СЕПу?
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Sain_повернувся
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:58
Sain_повернувся після p2p
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:30
БАНКУ 30 РОКІВ
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greenozon
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Додано: Нед 14 чер, 2020 20:35
Знизили депозитні ставки (і це ще до зменшення облікової!)https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 248ead.pdf
і похоже почали різати бонуси, адже ж раніше було +1% по гривні за відкриття в ІБ?
зараз вже малюють +0.5http://prntscr.com/szl8cq
тут до бабки не ходи ще будуть скидати (Кредо завжди оперативно реагував на облікову)
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greenozon
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Додано: Нед 14 чер, 2020 20:37
greenozon написав:
Знизили депозитні ставки (і це ще до зменшення облікової!)https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 248ead.pdf
і похоже почали різати бонуси, адже ж раніше було +1% по гривні за відкриття в ІБ?
зараз вже малюють +0.5
тут до бабки не ходи ще будуть скидати (Кредо завжди оперативно реагував на облікову)
И чоо, кто-то несет им на депо?
Или у пОляка интерестно размещаться нашим заробітчанам?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 14 чер, 2020 20:40
clientage
стабільність і спокій коштує
PS до Укрсибаса їм ще далеко (4..5%)
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greenozon
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:09
смотрю в новом ИБ можно пополнять карточные счета с карт других банков.
Это бесплатно?
И какой там регламент - т.е. если пополнить и сразу на депо - овердрафт не рисуют или рисуют?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:17
Комісія є. Якщо не помиляюся, то 1% малює додаток.
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Кочевник
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