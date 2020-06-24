щойно спробував (Гугл Хром) - працює норм
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 22:43
Inkerman
щойно спробував (Гугл Хром) - працює норм
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 24 чер, 2020 22:48
хохо, виходить ІБ КредоДірект - польський!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 25 чер, 2020 00:00
можливо хто в курсі чи можна розірвати депозит, що пролонгуався? в новому онлайн банкінгу не було ні кнопки завершити депозит, ні інфо про можливу пролонгацію. а зайшов в старий, а там на всіх депозитах пролонгація, трясця
Додано: Чет 25 чер, 2020 02:42
Кредобанк лежить від обіду 24 червня. Кошти зняти не можна ні в банкоматі ні в банку. Зараз інтернет-ьанк мені показує нулі по картках, на яких зовсім не нулі.
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