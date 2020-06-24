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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:43

Inkerman

щойно спробував (Гугл Хром) - працює норм
http://prntscr.com/t5u7bw
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:48

хохо, виходить ІБ КредоДірект - польський! :)

https://prnt.sc/t5u9oq
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 8810
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 570 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:00

можливо хто в курсі чи можна розірвати депозит, що пролонгуався? в новому онлайн банкінгу не було ні кнопки завершити депозит, ні інфо про можливу пролонгацію. а зайшов в старий, а там на всіх депозитах пролонгація, трясця
balance
 
Повідомлень: 173
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 02:42

Кредобанк лежить від обіду 24 червня. Кошти зняти не можна ні в банкоматі ні в банку. Зараз інтернет-ьанк мені показує нулі по картках, на яких зовсім не нулі.
Bambula
 
Повідомлень: 280
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  #<1 ... 201202203204
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