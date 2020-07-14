щойно спробував (Гугл Хром) - працює норм
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 22:43
Inkerman
щойно спробував (Гугл Хром) - працює норм
Додано: Сер 24 чер, 2020 22:48
хохо, виходить ІБ КредоДірект - польський!
Додано: Чет 25 чер, 2020 00:00
можливо хто в курсі чи можна розірвати депозит, що пролонгуався? в новому онлайн банкінгу не було ні кнопки завершити депозит, ні інфо про можливу пролонгацію. а зайшов в старий, а там на всіх депозитах пролонгація, трясця
Додано: Чет 25 чер, 2020 02:42
Кредобанк лежить від обіду 24 червня. Кошти зняти не можна ні в банкоматі ні в банку. Зараз інтернет-ьанк мені показує нулі по картках, на яких зовсім не нулі.
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:06
Re: Кредобанк
кал центр реально КАЛ центр - не можуть надати внятно жодної інформації, кожен оператор надає різні дані.
У відділення фіг дозвонишся
Додано: Сер 01 лип, 2020 10:49
в старому Кредодіректі -
Додано: Нед 12 лип, 2020 16:18
В новій аплікації неможливо вибрати українську мову інтерфейсу! Взагалі нема вибору мови інтерфейсу! Це порушення ст 27 Закону "про мову"!
В кредодайрект такого хері не було!
Додано: Нед 12 лип, 2020 16:20
Re: Кредобанк
В мене мова апарату українська - тому і додаток українською.
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:49
Re: Кредобанк
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