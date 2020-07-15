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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:43

Inkerman

щойно спробував (Гугл Хром) - працює норм
http://prntscr.com/t5u7bw
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 8965
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:48

хохо, виходить ІБ КредоДірект - польський! :)

https://prnt.sc/t5u9oq
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:00

можливо хто в курсі чи можна розірвати депозит, що пролонгуався? в новому онлайн банкінгу не було ні кнопки завершити депозит, ні інфо про можливу пролонгацію. а зайшов в старий, а там на всіх депозитах пролонгація, трясця
balance
 
Повідомлень: 180
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 02:42

Кредобанк лежить від обіду 24 червня. Кошти зняти не можна ні в банкоматі ні в банку. Зараз інтернет-ьанк мені показує нулі по картках, на яких зовсім не нулі.
Bambula
 
Повідомлень: 280
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:06

Re: Кредобанк

кал центр реально КАЛ центр - не можуть надати внятно жодної інформації, кожен оператор надає різні дані.
У відділення фіг дозвонишся
pashuha
 
Повідомлень: 171
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:49

в старому Кредодіректі - http://prntscr.com/t9mpby
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 8965
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:18

В новій аплікації неможливо вибрати українську мову інтерфейсу! Взагалі нема вибору мови інтерфейсу! Це порушення ст 27 Закону "про мову"! :evil:
В кредодайрект такого хері не було!
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:20

Re: Кредобанк

В мене мова апарату українська - тому і додаток українською.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:49

Re: Кредобанк

  Prestol написав:Це порушення ст 27 Закону "про мову"!

Нет такого в Законе.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:31

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  #<1 ... 201202203204
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