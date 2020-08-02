Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:10
RIP
https://kredodirect.com.ua/
Кредобанк припиняє експлуатацію системи інтернет-банкінгу КредоДайрект з 15 липня. Систему, яка надійно забезпечувала онлайн-розрахунки клієнтів банку з 2007 року, відтепер остаточно змінює новий онлайн-банкінг.
Усі функції KredoDirect доступні в додатку KredoBank для iOS та Android, а також у веб-версії нового онлайн-банкінгу.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... edodairekt
greenozon
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:15
30 років банк святкує, але акцій і призів щось не видно
готовий на 30% депо!
а що, не можна помріяти!?
greenozon
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:17
greenozon написав:
готовий на 30% депо!
эта типа не 11% как у всех, а тока 30% от этого, т.е. 3,3% в грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Нед 26 лип, 2020 09:17
Не можу поповнити lifecell гривневою карткою. У Кредобанка все гаразд?
Кочевник
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:47
Кочевник Ще вчора все було гаразд. Не думаю, що сьогодні щось змінилось.
Anadonta
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Додано: Нед 26 лип, 2020 12:52
Це глючила портянка. Поповнив через ізіпей.
Кочевник
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Додано: Нед 26 лип, 2020 14:23
Кочевник написав:Це глючила портянка. Поповнив через ізіпей.
Не факт. В кредо є забанені пари 'портмоне-сума', 'ізі-сума' при яких вони часто спостерігають фрод.
Не раз отримував реддект на 102грн(100+2 комісія), а вже на 103 все проходило.
poptab
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:34
Нарешті подарунки від банку на його 30-річчя
(із вайбера)
https://kredobank.com.ua/private/promo? ... aign=30za5
greenozon
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:56
Sain_повернувся написав:
не знімає плату за обслуговування через регулярні надходження
СЕП - це регулярне надходження в розумінні Кредо?
V2
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Додано: Пон 03 сер, 2020 18:52
V2 написав: Sain_повернувся написав:
не знімає плату за обслуговування через регулярні надходження
СЕП - це регулярне надходження в розумінні Кредо?
я закидаю СЕП, і воно працює, але
колеги писали за п2п - тут не скажу.
greenozon
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