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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:10

RIP
https://kredodirect.com.ua/

Кредобанк припиняє експлуатацію системи інтернет-банкінгу КредоДайрект з 15 липня. Систему, яка надійно забезпечувала онлайн-розрахунки клієнтів банку з 2007 року, відтепер остаточно змінює новий онлайн-банкінг.

Усі функції KredoDirect доступні в додатку KredoBank для iOS та Android, а також у веб-версії нового онлайн-банкінгу.

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... edodairekt
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:15

30 років банк святкує, але акцій і призів щось не видно :)

готовий на 30% депо!
а що, не можна помріяти!? :)

+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:17

Re: Кредобанк

  greenozon написав:готовий на 30% депо!

эта типа не 11% как у всех, а тока 30% от этого, т.е. 3,3% в грн :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 09:17

Re: Кредобанк

Не можу поповнити lifecell гривневою карткою. У Кредобанка все гаразд?
Кочевник
 
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Кочевник

Ще вчора все було гаразд. Не думаю, що сьогодні щось змінилось.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:52

Re: Кредобанк

Це глючила портянка. Поповнив через ізіпей.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 14:23

Re: Кредобанк

Кочевник написав:Це глючила портянка. Поповнив через ізіпей.
Не факт. В кредо є забанені пари 'портмоне-сума', 'ізі-сума' при яких вони часто спостерігають фрод.

Не раз отримував реддект на 102грн(100+2 комісія), а вже на 103 все проходило.
poptab
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:34

Нарешті подарунки від банку на його 30-річчя :) (із вайбера)


https://kredobank.com.ua/private/promo? ... aign=30za5
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:56

Re: Кредобанк

  Sain_повернувся написав:не знімає плату за обслуговування через регулярні надходження


СЕП - це регулярне надходження в розумінні Кредо?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:52

  V2 написав:
  Sain_повернувся написав:не знімає плату за обслуговування через регулярні надходження


СЕП - це регулярне надходження в розумінні Кредо?


я закидаю СЕП, і воно працює, але
колеги писали за п2п - тут не скажу.
+50грн !
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