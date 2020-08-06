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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:39
обмен валют
У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:45
Re: Кредобанк
Нельзя никак обменять валюту онлайн
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