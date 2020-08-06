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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:39

обмен валют

У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?
Mavr
 
Повідомлень: 87
З нами з: 13.06.17
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:45

Re: Кредобанк

Mavr написав:У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?
Нельзя никак обменять валюту онлайн :(

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renegade
 
Повідомлень: 113
З нами з: 22.08.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:57

Re: Кредобанк

renegade написав:
Mavr написав:У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?
Нельзя никак обменять валюту онлайн :(

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
Грусть
Mavr
 
Повідомлень: 87
З нами з: 13.06.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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  #<1 ... 203204205206
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