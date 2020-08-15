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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:39
У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?
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Mavr
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:45
Mavr написав:У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?
Нельзя никак обменять валюту онлайн
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renegade
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:57
renegade написав:
Mavr написав:У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?
Нельзя никак обменять валюту онлайн
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Грусть
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Mavr
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:12
Mavr написав: renegade написав:
Mavr написав:У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?
Нельзя никак обменять валюту онлайн
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Грусть
вам мало 22 банки із онлайником? https://mustbe.ml/kurs/
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greenozon
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Додано: Суб 08 сер, 2020 19:38
greenozon написав: Mavr написав:
renegade написав:[quote="Mavr"]У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?
Нельзя никак обменять валюту онлайн
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Грусть
вам мало 22 банки із онлайником? https://mustbe.ml/kurs/
[/quote]К сожалению, я привязан к Кредо.
А кто-нибудь пробовал на межбанке покупать через Кредо? Они позволяют такое?
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Mavr
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Додано: Нед 16 сер, 2020 11:57
У Кредо есть товарищеские банкоматы, где снятие без комиса? В моем поблизости больше 20К не выдало, нема денег.
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Mavr
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Додано: Нед 16 сер, 2020 12:49
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greenozon
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Додано: Нед 16 сер, 2020 14:36
Mavr написав:У Кредо есть товарищеские банкоматы, где снятие без комиса? В моем поблизости больше 20К не выдало, нема денег.
Більше 20к навіть рідний не видасть якщо там не завантажені 1000₴ купюри. Більшість банкоматів за раз видає не більше 40 папірців
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poptab
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