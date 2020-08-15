RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:39

обмен валют

У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?
Mavr
 
Повідомлень: 89
З нами з: 13.06.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:45

Re: Кредобанк

Mavr написав:У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?
Нельзя никак обменять валюту онлайн :(

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
renegade
 
Повідомлень: 113
З нами з: 22.08.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:57

Re: Кредобанк

renegade написав:
Mavr написав:У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?
Нельзя никак обменять валюту онлайн :(

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
Грусть
Mavr
 
Повідомлень: 89
З нами з: 13.06.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:12

  Mavr написав:
renegade написав:
Mavr написав:У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?
Нельзя никак обменять валюту онлайн :(

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
Грусть


вам мало 22 банки із онлайником? :)

https://mustbe.ml/kurs/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9274
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:38

Re: Кредобанк

greenozon написав:
  Mavr написав:
renegade написав:[quote="Mavr"]У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?
Нельзя никак обменять валюту онлайн :(

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
Грусть


вам мало 22 банки із онлайником? :)

https://mustbe.ml/kurs/[/quote]К сожалению, я привязан к Кредо.
А кто-нибудь пробовал на межбанке покупать через Кредо? Они позволяют такое?
Mavr
 
Повідомлень: 89
З нами з: 13.06.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:57

Re: Кредобанк

У Кредо есть товарищеские банкоматы, где снятие без комиса? В моем поблизости больше 20К не выдало, нема денег.
Mavr
 
Повідомлень: 89
З нами з: 13.06.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:49

Mavr

Спробуйте банк із мережі "Радіус"

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%96%D0%B2)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9274
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:36

Re: Кредобанк

Mavr написав:У Кредо есть товарищеские банкоматы, где снятие без комиса? В моем поблизости больше 20К не выдало, нема денег.
Більше 20к навіть рідний не видасть якщо там не завантажені 1000₴ купюри. Більшість банкоматів за раз видає не більше 40 папірців
poptab
 
Повідомлень: 15
З нами з: 08.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 203204205206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Koticoff, ramaz, vollena71 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.