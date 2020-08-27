RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 204205206207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 20:02

Re: Кредобанк

  Mavr написав:Насчет этого слышал раньше, но мне показалось 40K, а не 40 купюр. Видимо, перепутал

враховуючи максимальний номінал купюр в 1000 грн
якраз і виходить
40 купюр по 1000 = 40 000 грн за раз (за умови що банкомат має ці тисячки)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9376
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 21:15

  Mavr написав:У Кредо есть товарищеские банкоматы, где снятие без комиса? В моем поблизости больше 20К не выдало, нема денег.


товарищеские в Радиусе в наше время посылают товарищей на 1-2 тыс за раз,
но попробуйте Аваль - он лоялен, если у вас тариф "в любых банках снятие бесплатно"
cohan
 
Повідомлень: 255
З нами з: 27.09.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 11:32

  Mavr написав:У них есть обмен валют в приложении? Что-то не вижу таког пункта. Это надо валютный счет иметь и тогда просто переводом с гривневого на валютный будет менять?

Нема. Десь півроку тому спілкувався з підтримкою і вони обіцяли, що воно вже в процесі і от-от буде. По факту зараз новий клієнт мало чим відрізняється функціоналом від старого. :( :(
Bambula
 
Повідомлень: 281
З нами з: 19.09.12
Подякував: 211 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:48

Re: Кредобанк

  Bambula написав:По факту зараз новий клієнт мало чим відрізняється функціоналом від старого. :( :(


новий можна сказати ще донедавна був набагато бідніший, ніж старий добрий КредоДірект,
наприклад був взагалі відсутній депозитний модуль!

а зараз наче вирівнялись
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9376
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:53

Re: Кредобанк

В комментарии к этому посту сказали, что скоро будет обмен в приложении, но когда именно не сказали


https://www.facebook.com/15133476989233 ... 354334111/
renegade
 
Повідомлень: 116
З нами з: 22.08.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:33

  renegade написав:В комментарии к этому посту сказали, что скоро будет обмен в приложении, но когда именно не сказали


https://www.facebook.com/15133476989233 ... 354334111/

С 1 сентября
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1903
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:40

Re: Кредобанк

По смс-інформуванню були зміни? Не надходять смс на суми до 100 грн.
Кочевник
 
Повідомлень: 1592
З нами з: 16.02.17
Подякував: 276 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 204205206207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8743)
27.08.2020 23:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.