враховуючи максимальний номінал купюр в 1000 грн
якраз і виходить
40 купюр по 1000 = 40 000 грн за раз (за умови що банкомат має ці тисячки)
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Додано: Нед 16 сер, 2020 20:02
Re: Кредобанк
враховуючи максимальний номінал купюр в 1000 грн
якраз і виходить
40 купюр по 1000 = 40 000 грн за раз (за умови що банкомат має ці тисячки)
Додано: Нед 16 сер, 2020 21:15
Додано: Пон 17 сер, 2020 11:32
Нема. Десь півроку тому спілкувався з підтримкою і вони обіцяли, що воно вже в процесі і от-от буде. По факту зараз новий клієнт мало чим відрізняється функціоналом від старого.
Додано: Пон 17 сер, 2020 14:48
Re: Кредобанк
новий можна сказати ще донедавна був набагато бідніший, ніж старий добрий КредоДірект,
наприклад був взагалі відсутній депозитний модуль!
а зараз наче вирівнялись
Додано: Пон 17 сер, 2020 16:53
Re: Кредобанк
В комментарии к этому посту сказали, что скоро будет обмен в приложении, но когда именно не сказали
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:33
С 1 сентября
Додано: Чет 27 сер, 2020 22:40
Re: Кредобанк
По смс-інформуванню були зміни? Не надходять смс на суми до 100 грн.
Додано: Суб 29 сер, 2020 13:39
Кредо розпродує свої автомобілі
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