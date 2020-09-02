miltador
Кредо + кредитка = велика рідкість
будете піонером
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:54
miltador
Кредо + кредитка = велика рідкість
будете піонером
Додано: Чет 03 вер, 2020 01:02
А що за кредитка? Я тут ВІП маю,але він мало що дає,може кредитки на шару нові?
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Додано: Чет 03 вер, 2020 01:05
Ethereum
назви кумедні - Кредобра, Кредобра+
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:23
Грубо кажучи 1% чистими кешбек через Mastercard Rewards балами і є оплата балами. Ну і кредитного ліміту тут мені щедро налили
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:35
кредитки дают всем, нашару - но для лимита надо мокрую выписку с другого банка, там пришлось за это заплатить,
пока не отбил - лимит не налили, а 1% за свои много где в менее извращенной форме (тут от 30грн чтобы было в баллах, фиг пойми как и что оплачивается и потом компенсируется, что-то надо нажать-уведомить), короче - жлобы
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:44
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:05
У Ривардса фантиками выходит 0.7..0.8%
То начисляют вам 1% фантиками, а вот када начнете их обналичивать, то и прозреете
ПС. Седня СБ в ИБ не пропустила СЭП на выход 10К без голосового подтверждения
Корона, наверное!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:14
Re: Кредобанк
що таке голосове підтвердження, завжди лише СМС із кодом приходило для СЕПа
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