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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:54

miltador
Кредо + кредитка = велика рідкість :?
будете піонером
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 01:02

  greenozon написав:miltador
Кредо + кредитка = велика рідкість :?
будете піонером


А що за кредитка? Я тут ВІП маю,але він мало що дає,може кредитки на шару нові? :D
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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 01:05

Ethereum

https://kredobank.com.ua/private/credit ... tna-kartka

назви кумедні - Кредобра, Кредобра+
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:23

  Ethereum написав:А що за кредитка? Я тут ВІП маю,але він мало що дає,може кредитки на шару нові? :D


Грубо кажучи 1% чистими кешбек через Mastercard Rewards балами і є оплата балами. Ну і кредитного ліміту тут мені щедро налили :)
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miltador
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:35

  Ethereum написав:
  greenozon написав:miltador
Кредо + кредитка = велика рідкість :?
будете піонером


А що за кредитка? Я тут ВІП маю,але він мало що дає,може кредитки на шару нові? :D


кредитки дают всем, нашару - но для лимита надо мокрую выписку с другого банка, там пришлось за это заплатить,
пока не отбил - лимит не налили, а 1% за свои много где в менее извращенной форме (тут от 30грн чтобы было в баллах, фиг пойми как и что оплачивается и потом компенсируется, что-то надо нажать-уведомить), короче - жлобы
cohan
 
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Кредо відкриває нові модні фунціональні відділення
значить гроші в банку є :)


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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:05

  miltador написав:
  Ethereum написав:А що за кредитка? Я тут ВІП маю,але він мало що дає,може кредитки на шару нові? :D


Грубо кажучи 1% чистими кешбек через Mastercard Rewards балами і є оплата балами. Ну і кредитного ліміту тут мені щедро налили :)

У Ривардса фантиками выходит 0.7..0.8%
То начисляют вам 1% фантиками, а вот када начнете их обналичивать, то и прозреете :wink:

ПС. Седня СБ в ИБ не пропустила СЭП на выход 10К без голосового подтверждения
Корона, наверное! :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:14

Re: Кредобанк

  clientage написав:Седня СБ в ИБ не пропустила СЭП на выход 10К без голосового подтверждения
Корона, наверное!


що таке голосове підтвердження, завжди лише СМС із кодом приходило для СЕПа
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  #<1 ... 205206207208
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