Один, завтра еще один, потом через месяц повторю
И так уже последние года 2
Наверное такая стабильность их и пугает
Мож думают, шо бот работает?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:33
Один, завтра еще один, потом через месяц повторю
И так уже последние года 2
Наверное такая стабильность их и пугает
Мож думают, шо бот работает?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:18
то наверное не часто делаете )))
переодически делаю до 10 сепов или п2п в день
звонят и спрашивают практически всегда - но уже после того как карта пустаяи деньги в другом банке
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:21
у этих именно 1%
тут за 8 грн дают балл, то есть 1,25% получается, минус налог - 1%
но касается только кредитки, остальные пакеты да - унылые 1% минус налог
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:22
классные отделения
потратились на дизайн
где это такая красота?
жаль шо о клиентах не очень думают ставили бы там аппарат для бесплатного приготовления кофе и чая!
не единым дизайном нужно о клиентах думать...)))
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:10
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:12
а маски от Короны на входе выдают?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:25
Re: Кредобанк
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