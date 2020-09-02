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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:33

  greenozon написав:я фігєю дарагая рєдакція!
вперше про таке чую

чи тоне фінмон кредошний часом...

а скільки ви робити цих сепів, може надцять штук підряд?

Один, завтра еще один, потом через месяц повторю
И так уже последние года 2 :)
Наверное такая стабильность их и пугает :lol:
Мож думают, шо бот работает? :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:18

  clientage написав:
  greenozon написав:я фігєю дарагая рєдакція!
вперше про таке чую

чи тоне фінмон кредошний часом...

а скільки ви робити цих сепів, може надцять штук підряд?

Один, завтра еще один, потом через месяц повторю
И так уже последние года 2 :)
Наверное такая стабильность их и пугает :lol:
Мож думают, шо бот работает? :P


то наверное не часто делаете )))
переодически делаю до 10 сепов или п2п в день
звонят и спрашивают практически всегда - но уже после того как карта пустаяи деньги в другом банке
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:21

  clientage написав:
  miltador написав:
  Ethereum написав:А що за кредитка? Я тут ВІП маю,але він мало що дає,може кредитки на шару нові? :D


Грубо кажучи 1% чистими кешбек через Mastercard Rewards балами і є оплата балами. Ну і кредитного ліміту тут мені щедро налили :)

У Ривардса фантиками выходит 0.7..0.8%
То начисляют вам 1% фантиками, а вот када начнете их обналичивать, то и прозреете :wink:


у этих именно 1%

тут за 8 грн дают балл, то есть 1,25% получается, минус налог - 1%
но касается только кредитки, остальные пакеты да - унылые 1% минус налог
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:22

  greenozon написав:Кредо відкриває нові модні фунціональні відділення
значить гроші в банку є :)


Зображення

Зображення


классные отделения
потратились на дизайн
где это такая красота?
жаль шо о клиентах не очень думают ставили бы там аппарат для бесплатного приготовления кофе и чая!
не единым дизайном нужно о клиентах думать...)))
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:10

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:12

  greenozon написав:uaprofi

Київ
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... u-u-kyyevi

а маски от Короны на входе выдают?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:25

Re: Кредобанк

  clientage написав:а маски от Короны на входе выдают?

Но на выходе надо вернуть.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:33

uaprofi, бесполезная банка. Если закрыть, никто не заметит. По крайней мере физ-ики.
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Ромасик
 
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  #<1 ... 206207208209
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