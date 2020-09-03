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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:30

  greenozon написав:https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-pidvyshyv-stavku-za-vkladom-prybutkovyi-u-valyti


Добавили новий депозит, на півтора року

цікавий тренд, то вже не перший банк що робить такі (нові)продукти



сьогодні в Кредо ІБ вже є можливість відкривати цей новий 18-міс. депозит, вчора ще не було

http://prntscr.com/ubbbvo
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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  #<1 ... 207208209210
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