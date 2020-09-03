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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:30
greenozon написав:
https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-pidvyshyv-stavku-za-vkladom-prybutkovyi-u-valyti
Добавили новий депозит, на півтора року
цікавий тренд, то вже не перший банк що робить такі (нові)продукти
сьогодні в Кредо ІБ вже є можливість відкривати цей новий 18-міс. депозит, вчора ще не булоhttp://prntscr.com/ubbbvo
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greenozon
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