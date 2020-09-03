сьогодні в Кредо ІБ вже є можливість відкривати цей новий 18-міс. депозит, вчора ще не було
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:30
сьогодні в Кредо ІБ вже є можливість відкривати цей новий 18-міс. депозит, вчора ще не було
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:09
9.5% -- эт бімба, так пшекам и передайте.
Зайду к ним после НГ.. на філіжанку кави із штруделем
ПС. А ВИП-бонус +1пп к этой невероятно прекрасной ставке ?
... делайте хоть что-нибудь!
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