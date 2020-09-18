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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:30

  greenozon написав:https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-pidvyshyv-stavku-za-vkladom-prybutkovyi-u-valyti


Добавили новий депозит, на півтора року

цікавий тренд, то вже не перший банк що робить такі (нові)продукти



сьогодні в Кредо ІБ вже є можливість відкривати цей новий 18-міс. депозит, вчора ще не було

http://prntscr.com/ubbbvo
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:09

  greenozon написав:
  greenozon написав:https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-pidvyshyv-stavku-za-vkladom-prybutkovyi-u-valyti


Добавили новий депозит, на півтора року

цікавий тренд, то вже не перший банк що робить такі (нові)продукти



сьогодні в Кредо ІБ вже є можливість відкривати цей новий 18-міс. депозит, вчора ще не було

http://prntscr.com/ubbbvo

9.5% -- эт бімба, так пшекам и передайте.
Зайду к ним после НГ.. на філіжанку кави із штруделем

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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:15

Re: Кредобанк

Появилась возможность обмена валюты через мобильное приложение.

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renegade
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:20

Re: Кредобанк

А есть какие-нибудь быстрые способы общения с Кредо - типа чата, как в приватовском приложении? Или единственное что у нас есть это имейл и телефон?
По телефону оченно неудобно рассказывать словами то что нужно показать графически, я уж не говорю о том что нужно висеть на линии часами
Mavr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:41

  Mavr написав:А есть какие-нибудь быстрые способы общения с Кредо - типа чата, как в приватовском приложении?

Бувало спочатку дзвонив по телефону і спілкування переходило на імейл з скріншотами проблеми і т.д., а бувало писав в онлайн банкінгу тут повідомлення, на нього вже реагували по телефону або імейлом.
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miltador
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