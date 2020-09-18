сьогодні в Кредо ІБ вже є можливість відкривати цей новий 18-міс. депозит, вчора ще не було
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:30
сьогодні в Кредо ІБ вже є можливість відкривати цей новий 18-міс. депозит, вчора ще не було
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:09
9.5% -- эт бімба, так пшекам и передайте.
Зайду к ним после НГ.. на філіжанку кави із штруделем
ПС. А ВИП-бонус +1пп к этой невероятно прекрасной ставке ?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 15 вер, 2020 20:15
Re: Кредобанк
Появилась возможность обмена валюты через мобильное приложение.
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:20
Re: Кредобанк
А есть какие-нибудь быстрые способы общения с Кредо - типа чата, как в приватовском приложении? Или единственное что у нас есть это имейл и телефон?
По телефону оченно неудобно рассказывать словами то что нужно показать графически, я уж не говорю о том что нужно висеть на линии часами
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:41
Бувало спочатку дзвонив по телефону і спілкування переходило на імейл з скріншотами проблеми і т.д., а бувало писав в онлайн банкінгу
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:42
Re: Кредобанк
В том-то и дело, что пока оно перейдет, может пройти сутки-двое, а солюшн нужен здесь и сейчас. Печально все, короче
Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:31
Re: Кредобанк
В Кредо ж недавно запустили підтримку на базі Google Meet: хоч камеру включайте, хоч екран шарте
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