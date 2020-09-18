Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:30
greenozon написав:
https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-pidvyshyv-stavku-za-vkladom-prybutkovyi-u-valyti
Добавили новий депозит, на півтора року
цікавий тренд, то вже не перший банк що робить такі (нові)продукти
сьогодні в Кредо ІБ вже є можливість відкривати цей новий 18-міс. депозит, вчора ще не було
http://prntscr.com/ubbbvo
greenozon
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:09
greenozon написав: greenozon написав:
https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-pidvyshyv-stavku-za-vkladom-prybutkovyi-u-valyti
Добавили новий депозит, на півтора року
цікавий тренд, то вже не перший банк що робить такі (нові)продукти
сьогодні в Кредо ІБ вже є можливість відкривати цей новий 18-міс. депозит, вчора ще не було
http://prntscr.com/ubbbvo
9.5% -- эт бімба, так пшекам и передайте.
Зайду к ним после НГ.. на філіжанку кави із штруделем
ПС. А ВИП-бонус +1пп к этой невероятно прекрасной ставке ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 15 вер, 2020 20:15
Появилась возможность обмена валюты через мобильное приложение.
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renegade
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:20
А есть какие-нибудь быстрые способы общения с Кредо - типа чата, как в приватовском приложении? Или единственное что у нас есть это имейл и телефон?
По телефону оченно неудобно рассказывать словами то что нужно показать графически, я уж не говорю о том что нужно висеть на линии часами
Mavr
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:41
Mavr написав:
А есть какие-нибудь быстрые способы общения с Кредо - типа чата, как в приватовском приложении?
Бувало спочатку дзвонив по телефону і спілкування переходило на імейл з скріншотами проблеми і т.д., а бувало писав в онлайн банкінгу
тут
повідомлення, на нього вже реагували по телефону або імейлом.
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miltador
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:42
miltador написав:і спілкування переходило на імейл з скріншотами проблеми і т.д., а бувало писав в онлайн банкінгу
В том-то и дело, что пока оно перейдет, может пройти сутки-двое, а солюшн нужен здесь и сейчас. Печально все, короче
Mavr
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:31
В Кредо ж недавно запустили підтримку на базі Google Meet: хоч камеру включайте, хоч екран шарте
poptab
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:27
poptab написав:В Кредо ж недавно запустили підтримку на базі Google Meet: хоч камеру включайте, хоч екран шарте
А поподробнее можно как туда вклиниться? Есть какие нибудь пресс-релизы?
Mavr
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:28
poptab
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