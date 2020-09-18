Возможна ли такая последовательность действий : открытие бесплатного базового текущего счета под депозит (
Подскажите пожалуйста , кто сталкивался на практике.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 вер, 2020 15:35
новый клиент хочет открыть депозит через онлайн-банкинг, чтобы получить бонус.
Возможна ли такая последовательность действий : открытие бесплатного базового текущего счета под депозит (
Подскажите пожалуйста , кто сталкивался на практике.
Додано: Суб 19 вер, 2020 16:13
citramon
завжди відкриваю депошки через Кредо ІБ
кошти закидую ззовні, СЕП-ом
але рахунок маю давно так що тут в мене було по іншому
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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