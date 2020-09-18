RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 15:35

новый клиент хочет открыть депозит через онлайн-банкинг, чтобы получить бонус.
Возможна ли такая последовательность действий : открытие бесплатного базового текущего счета под депозит (https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 87551f.pdf), внесение денег на этот текущий счет через кассу, подключение онлайн-банкинга, открытие депозита в онлайн-банкинге ?
Подскажите пожалуйста , кто сталкивался на практике.
citramon
 
Повідомлень: 508
З нами з: 30.07.13
Подякував: 12 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 16:13

citramon
завжди відкриваю депошки через Кредо ІБ
кошти закидую ззовні, СЕП-ом

але рахунок маю давно так що тут в мене було по іншому
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9598
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:39

Re: Кредобанк

А какой вообще самый дешёвый способ вывести деньги с Кредо? СЭПом берет 0.2%< на крупных суммах получается внушительно.
Можно как-то на Приват вывести? Там хоть СЭП фиксированный 3%
Mavr
 
Повідомлень: 100
З нами з: 13.06.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 208209210211
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, ricardo і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8818)
19.09.2020 19:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.