Возможна ли такая последовательность действий : открытие бесплатного базового текущего счета под депозит (
Подскажите пожалуйста , кто сталкивался на практике.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 15:35
новый клиент хочет открыть депозит через онлайн-банкинг, чтобы получить бонус.
Возможна ли такая последовательность действий : открытие бесплатного базового текущего счета под депозит (
Подскажите пожалуйста , кто сталкивался на практике.
Додано: Суб 19 вер, 2020 16:13
citramon
завжди відкриваю депошки через Кредо ІБ
кошти закидую ззовні, СЕП-ом
але рахунок маю давно так що тут в мене було по іншому
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 19 вер, 2020 18:39
Re: Кредобанк
А какой вообще самый дешёвый способ вывести деньги с Кредо? СЭПом берет 0.2%< на крупных суммах получается внушительно.
Можно как-то на Приват вывести? Там хоть СЭП фиксированный 3%
Додано: Суб 19 вер, 2020 21:56
Re: Кредобанк
В Привата СЕП дорожчий, не треба туди.
Забрати в касі не варіант?
Підпис без реферальних посилань
Додано: Суб 19 вер, 2020 22:15
Mavr
який у вас пакет послуг в Кредо
до 10К вихідний СЕП = 0
я дроблю - 3..4.. скільки треба платіжок, поки банк не ображався
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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