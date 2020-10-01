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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 210211212213>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 21:48

  citramon написав:новый клиент хочет открыть депозит через онлайн-банкинг, чтобы получить бонус.
Возможна ли такая последовательность действий : открытие бесплатного базового текущего счета под депозит (https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 87551f.pdf), внесение денег на этот текущий счет через кассу, подключение онлайн-банкинга, открытие депозита в онлайн-банкинге ?
Подскажите пожалуйста , кто сталкивался на практике.

Да
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:02

щось туго продаються Кредо-автівки,
налітай, подешевіло! :)

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... vtomobiliv
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:27

  greenozon написав:щось туго продаються Кредо-автівки,
налітай, подешевіло! :)

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... vtomobiliv


Toyota Avensis 1 794 2007 301 172 Автомат 176150,73
ну если эту за 6200 не забрали, не все про машинки в той табличке указано
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:50

  cohan написав:
  greenozon написав:щось туго продаються Кредо-автівки,
налітай, подешевіло! :)

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... vtomobiliv


Toyota Avensis 1 794 2007 301 172 Автомат 176150,73
ну если эту за 6200 не забрали, не все про машинки в той табличке указано

Хай скрутят пробег с 301тыщи на 200 и выставят цену 5700 -- улетит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:36

Re: Кредобанк

Старший пшек додав обмін валют у мобільний додаток. Але курси негуманні.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:08

Re: Кредобанк

Вообще драконовские курсы, я бы сказал
Mavr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:10

  Mavr написав:Вообще драконовские курсы, я бы сказал

Які?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:13

Re: Кредобанк

Купівля долара по 28.47
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:22

Re: Кредобанк

Кочевник написав:Старший пшек додав обмін валют у мобільний додаток. Але курси негуманні.
Плюс ще комісії
poptab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:07

  poptab написав:
Кочевник написав:Старший пшек додав обмін валют у мобільний додаток. Але курси негуманні.
Плюс ще комісії

про які комісії йде мова?
balance
 
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