Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 вер, 2020 21:48
citramon написав:
новый клиент хочет открыть депозит через онлайн-банкинг, чтобы получить бонус.
Возможна ли такая последовательность действий : открытие бесплатного базового текущего счета под депозит (
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 87551f.pdf
), внесение денег на этот текущий счет через кассу, подключение онлайн-банкинга, открытие депозита в онлайн-банкинге ?
Подскажите пожалуйста , кто сталкивался на практике.
Да
citramon
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:02
щось туго продаються Кредо-автівки,
налітай, подешевіло!
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... vtomobiliv
greenozon
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:27
Toyota Avensis 1 794 2007 301 172 Автомат 176150,73
ну если эту за 6200 не забрали, не все про машинки в той табличке указано
cohan
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:50
cohan написав: Toyota Avensis 1 794 2007 301 172 Автомат 176150,73
ну если эту за 6200 не забрали, не все про машинки в той табличке указано
Хай скрутят пробег с 301тыщи на 200 и выставят цену 5700 -- улетит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:36
Старший пшек додав обмін валют у мобільний додаток. Але курси негуманні.
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Кочевник
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:08
Вообще драконовские курсы, я бы сказал
Mavr
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:10
Mavr написав:
Вообще драконовские курсы, я бы сказал
Які?
Ні купити ні продати?
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:13
Купівля долара по 28.47
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Кочевник
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:22
Кочевник написав:Старший пшек додав обмін валют у мобільний додаток. Але курси негуманні.
Плюс ще комісії
poptab
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:07
poptab написав: Кочевник написав:Старший пшек додав обмін валют у мобільний додаток. Але курси негуманні.
Плюс ще комісії
про які комісії йде мова?
balance
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