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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 210211212213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:27

Re: Кредобанк

balance написав:
  poptab написав:
Кочевник написав:Старший пшек додав обмін валют у мобільний додаток. Але курси негуманні.
Плюс ще комісії

про які комісії йде мова?
0.5% за нецільове поповнення валютного рахунку та 0.5% при знятті з валютного рахунку... Принаймні так мені у відділенні сказали але пообіцяли навести лад невдовзі щоб цього не було для онлайну
poptab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:04

  poptab написав:0.5% за нецільове поповнення валютного рахунку та 0.5% при знятті з валютного рахунку... Принаймні так мені у відділенні сказали але пообіцяли навести лад невдовзі щоб цього не було для онлайну

хм, на разі комісії при купівлі валюти у мобільному додатку не бачу(пробна покупка в 20-х числах без комісії), цікаво що скажуть при знятті валюти...
balance
 
Повідомлень: 192
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