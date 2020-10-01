0.5% за нецільове поповнення валютного рахунку та 0.5% при знятті з валютного рахунку... Принаймні так мені у відділенні сказали але пообіцяли навести лад невдовзі щоб цього не було для онлайну
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:27
Re: Кредобанк
0.5% за нецільове поповнення валютного рахунку та 0.5% при знятті з валютного рахунку... Принаймні так мені у відділенні сказали але пообіцяли навести лад невдовзі щоб цього не було для онлайну
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:04
хм, на разі комісії при купівлі валюти у мобільному додатку не бачу(пробна покупка в 20-х числах без комісії), цікаво що скажуть при знятті валюти...
|