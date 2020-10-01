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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:27
balance написав: poptab написав:
Кочевник написав:Старший пшек додав обмін валют у мобільний додаток. Але курси негуманні.
Плюс ще комісії
про які комісії йде мова?
0.5% за нецільове поповнення валютного рахунку та 0.5% при знятті з валютного рахунку... Принаймні так мені у відділенні сказали але пообіцяли навести лад невдовзі щоб цього не було для онлайну
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poptab
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:04
poptab написав:
0.5% за нецільове поповнення валютного рахунку та 0.5% при знятті з валютного рахунку... Принаймні так мені у відділенні сказали але пообіцяли навести лад невдовзі щоб цього не було для онлайну
хм, на разі комісії при купівлі валюти у мобільному додатку не бачу(пробна покупка в 20-х числах без комісії), цікаво що скажуть при знятті валюти...
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balance
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:23
Манагер сьогодні під час "актуалізації даних" оформила кредитку. Ніби й ліміт нормальний запропонувала система. Але там якось дивно,видали картку, оформили документи, а ось затверджувати буде відділ "ризиків". Як довго вони будуть маринувати, хто мав досвід?
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:38
Кочевник написав:
Манагер сьогодні під час "актуалізації даних" оформила кредитку. Ніби й ліміт нормальний запропонувала система. Але там якось дивно,видали картку, оформили документи, а ось затверджувати буде відділ "ризиків". Як довго вони будуть маринувати, хто мав досвід?
На наступний робочий день мені дзвонила моя манагер, яка документи приймала, і вже повідомляла про результат. Але той відділ ризиків якийсь сказав виписка з рахунку в PDF їм не подобається, прийшлось йти в банк де ФОП в мене і просити виписку з мокрою печаткою...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
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miltador
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:52
miltador написав: Кочевник написав:
Манагер сьогодні під час "актуалізації даних" оформила кредитку. Ніби й ліміт нормальний запропонувала система. Але там якось дивно,видали картку, оформили документи, а ось затверджувати буде відділ "ризиків". Як довго вони будуть маринувати, хто мав досвід?
На наступний робочий день мені дзвонила моя манагер, яка документи приймала, і вже повідомляла про результат. Але той відділ ризиків якийсь сказав виписка з рахунку в PDF їм не подобається, прийшлось йти в банк де ФОП в мене і просити виписку з мокрою печаткою...
Я зрозумів, в мене також була виписка в pdf. Але в понеділок я вже буду поза зоною. Менеджер не зможе мені зателефонувати.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:11
Кочевник написав: miltador написав: Кочевник написав:
Манагер сьогодні під час "актуалізації даних" оформила кредитку. Ніби й ліміт нормальний запропонувала система. Але там якось дивно,видали картку, оформили документи, а ось затверджувати буде відділ "ризиків". Як довго вони будуть маринувати, хто мав досвід?
На наступний робочий день мені дзвонила моя манагер, яка документи приймала, і вже повідомляла про результат. Але той відділ ризиків якийсь сказав виписка з рахунку в PDF їм не подобається, прийшлось йти в банк де ФОП в мене і просити виписку з мокрою печаткою...
Я зрозумів, в мене також була виписка в pdf. Але в понеділок я вже буду поза зоною. Менеджер не зможе мені зателефонувати.
Написали в смс, що на жаль, не можуть встановити ліміт. Це все, тапки?
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:21
Кочевник написав:
Написали в смс, що на жаль, не можуть встановити ліміт. Це все, тапки?
Напевно що так. Мені таких СМС не слали коли просили документи піднести ще.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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miltador
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:22
Не отримає кура плюсик в план. Краще б мені перевипустила картки, ніж це робити.
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