poptab написав:0.5% за нецільове поповнення валютного рахунку та 0.5% при знятті з валютного рахунку... Принаймні так мені у відділенні сказали але пообіцяли навести лад невдовзі щоб цього не було для онлайну
хм, на разі комісії при купівлі валюти у мобільному додатку не бачу(пробна покупка в 20-х числах без комісії), цікаво що скажуть при знятті валюти...
Манагер сьогодні під час "актуалізації даних" оформила кредитку. Ніби й ліміт нормальний запропонувала система. Але там якось дивно,видали картку, оформили документи, а ось затверджувати буде відділ "ризиків". Як довго вони будуть маринувати, хто мав досвід?
Кочевник написав:Манагер сьогодні під час "актуалізації даних" оформила кредитку. Ніби й ліміт нормальний запропонувала система. Але там якось дивно,видали картку, оформили документи, а ось затверджувати буде відділ "ризиків". Як довго вони будуть маринувати, хто мав досвід?
На наступний робочий день мені дзвонила моя манагер, яка документи приймала, і вже повідомляла про результат. Але той відділ ризиків якийсь сказав виписка з рахунку в PDF їм не подобається, прийшлось йти в банк де ФОП в мене і просити виписку з мокрою печаткою...
Кочевник написав:Манагер сьогодні під час "актуалізації даних" оформила кредитку. Ніби й ліміт нормальний запропонувала система. Але там якось дивно,видали картку, оформили документи, а ось затверджувати буде відділ "ризиків". Як довго вони будуть маринувати, хто мав досвід?
На наступний робочий день мені дзвонила моя манагер, яка документи приймала, і вже повідомляла про результат. Але той відділ ризиків якийсь сказав виписка з рахунку в PDF їм не подобається, прийшлось йти в банк де ФОП в мене і просити виписку з мокрою печаткою...
Я зрозумів, в мене також була виписка в pdf. Але в понеділок я вже буду поза зоною. Менеджер не зможе мені зателефонувати.
Кочевник написав:Манагер сьогодні під час "актуалізації даних" оформила кредитку. Ніби й ліміт нормальний запропонувала система. Але там якось дивно,видали картку, оформили документи, а ось затверджувати буде відділ "ризиків". Як довго вони будуть маринувати, хто мав досвід?
На наступний робочий день мені дзвонила моя манагер, яка документи приймала, і вже повідомляла про результат. Але той відділ ризиків якийсь сказав виписка з рахунку в PDF їм не подобається, прийшлось йти в банк де ФОП в мене і просити виписку з мокрою печаткою...
Я зрозумів, в мене також була виписка в pdf. Але в понеділок я вже буду поза зоною. Менеджер не зможе мені зателефонувати.
Написали в смс, що на жаль, не можуть встановити ліміт. Це все, тапки?
Кочевник написав:Манагер сьогодні під час "актуалізації даних" оформила кредитку. Ніби й ліміт нормальний запропонувала система. Але там якось дивно,видали картку, оформили документи, а ось затверджувати буде відділ "ризиків". Як довго вони будуть маринувати, хто мав досвід?
маринуют быстро, мокрые печати дольше подвозил тоже отказ но по карте есть 1% чистый кешбек за свои тоже, правда, его мудрено использовать...