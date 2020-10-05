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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:22

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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:36

Re: Кредобанк

  miltador написав:Але той відділ ризиків якийсь сказав виписка з рахунку в PDF їм не подобається, прийшлось йти в банк де ФОП в мене і просити виписку з мокрою печаткою...

А pdf был с ЕЦП или без?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:47

  rudnitep написав:А pdf был с ЕЦП или без?

Надсилав 2 PDF бо змінював банк - з mono (з ЕЦП) - питань до неї не було. Інша PDF була з УкрСиба - без ЕЦП, з намальованою печаткою - не підійшла, прийшлось йти за випискою з мокрою печаткою.
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miltador
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Кредобанк (2133)
06.10.2020 18:47
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