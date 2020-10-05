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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:22
Кредобанк дарує грошову винагороду за перекази з Польщі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:36
Re: Кредобанк
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:47
Надсилав 2 PDF бо змінював банк - з mono (з ЕЦП) - питань до неї не було. Інша PDF була з УкрСиба - без ЕЦП, з намальованою печаткою - не підійшла, прийшлось йти за випискою з мокрою печаткою.
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