RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 211212213214

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:22

Кредобанк дарує грошову винагороду за перекази з Польщі
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... y-z-polshi
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10096
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:36

Re: Кредобанк

  miltador написав:Але той відділ ризиків якийсь сказав виписка з рахунку в PDF їм не подобається, прийшлось йти в банк де ФОП в мене і просити виписку з мокрою печаткою...

А pdf был с ЕЦП или без?
rudnitep
 
Повідомлень: 173
З нами з: 16.11.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:47

  rudnitep написав:А pdf был с ЕЦП или без?

Надсилав 2 PDF бо змінював банк - з mono (з ЕЦП) - питань до неї не було. Інша PDF була з УкрСиба - без ЕЦП, з намальованою печаткою - не підійшла, прийшлось йти за випискою з мокрою печаткою.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 302
З нами з: 08.01.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:13

Re: Кредобанк

Хочу застерегти від кредитів на нерухомість у "Кредобанку". Мені було нараховано майже 20000 грн. штрафів по негрошовим зобов'язанням (які я вчасно виконав) і виконано це було "заднім" числом - без попереджень (одразу списали з мого рахунку штрафи за попередні 8 місяців).
При цьому банк як на мене поводився неналежним чином: по гарячій лінії на мої питання відповісти не змогли, на перше звернення відповіли поверхнево, на друге взагалі нема відповіді.
Мені довелося перекридитуватись для того щоб з мене перестали списувати штрафи.
Загалом склалося враження, що в Кредобанку зібралися некомпетентні люди і їм плювати на своїх клієнтів.
Тому банк Кредобанк - не рекомендую.
Якщо хтось стикався із схожими проблемами і може підказати щось (окрім звернення до НБУ та позову на Кредобанк в суд) для прискорення процесу повернення моїх коштів - прошу допомогти (зв'язок через приватне повідомлення).
setzv
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:11

  setzv написав:Хочу застерегти від кредитів на нерухомість у "Кредобанку". Мені було нараховано майже 20000 грн. штрафів по негрошовим зобов'язанням (які я вчасно виконав) і виконано це було "заднім" числом - без попереджень (одразу списали з мого рахунку штрафи за попередні 8 місяців).
При цьому банк як на мене поводився неналежним чином: по гарячій лінії на мої питання відповісти не змогли, на перше звернення відповіли поверхнево, на друге взагалі нема відповіді.
Мені довелося перекридитуватись для того щоб з мене перестали списувати штрафи.
Загалом склалося враження, що в Кредобанку зібралися некомпетентні люди і їм плювати на своїх клієнтів.
Тому банк Кредобанк - не рекомендую.
Якщо хтось стикався із схожими проблемами і може підказати щось (окрім звернення до НБУ та позову на Кредобанк в суд) для прискорення процесу повернення моїх коштів - прошу допомогти (зв'язок через приватне повідомлення).


вы в НБУ сами можете написать, если все по датам корректно, но, скорее всего, со стороны банка окажется все чисто (

банк мутным не выглядит, но прискипливым очень, я кредитку таки получил, новую, с лимитом ( старые, говорят, чтобы оставалась без лимита, уже не выдают), но ретроспективно дай Бог чтобы за пару лет отбились затраты на нее (поездка за выпиской с мокрой печатью и т.п.)
cohan
 
Повідомлень: 449
З нами з: 27.09.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:15

Re: Кредобанк

  setzv написав:нараховано майже 20000 грн. штрафів по негрошовим зобов'язанням (які я вчасно виконав)

Шо за зобовязання, якщо не секрет і де вони були прописані?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35125
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 211212213214
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, IDAN, ramaz, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.