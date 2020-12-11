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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:22
Кредобанк дарує грошову винагороду за перекази з Польщі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:36
Re: Кредобанк
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:47
Надсилав 2 PDF бо змінював банк - з mono (з ЕЦП) - питань до неї не було. Інша PDF була з УкрСиба - без ЕЦП, з намальованою печаткою - не підійшла, прийшлось йти за випискою з мокрою печаткою.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:13
Re: Кредобанк
Хочу застерегти від кредитів на нерухомість у "Кредобанку". Мені було нараховано майже 20000 грн. штрафів по негрошовим зобов'язанням (які я вчасно виконав) і виконано це було "заднім" числом - без попереджень (одразу списали з мого рахунку штрафи за попередні 8 місяців).
При цьому банк як на мене поводився неналежним чином: по гарячій лінії на мої питання відповісти не змогли, на перше звернення відповіли поверхнево, на друге взагалі нема відповіді.
Мені довелося перекридитуватись для того щоб з мене перестали списувати штрафи.
Загалом склалося враження, що в Кредобанку зібралися некомпетентні люди і їм плювати на своїх клієнтів.
Тому банк Кредобанк - не рекомендую.
Якщо хтось стикався із схожими проблемами і може підказати щось (окрім звернення до НБУ та позову на Кредобанк в суд) для прискорення процесу повернення моїх коштів - прошу допомогти (зв'язок через приватне повідомлення).
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:11
вы в НБУ сами можете написать, если все по датам корректно, но, скорее всего, со стороны банка окажется все чисто (
банк мутным не выглядит, но прискипливым очень, я кредитку таки получил, новую, с лимитом ( старые, говорят, чтобы оставалась без лимита, уже не выдают), но ретроспективно дай Бог чтобы за пару лет отбились затраты на нее (поездка за выпиской с мокрой печатью и т.п.)
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:15
Re: Кредобанк
Шо за зобовязання, якщо не секрет і де вони були прописані?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 17 лис, 2020 08:56
Re: Кредобанк
Прописано в іпотечному договорі, що є обов'язок оформити право власності на предмет іпотеки, після вводу новобудови в експлуатацію - без зазначення термінів виконання.
Після вчорашнього допису на цьому форумі банк надав відповідь - кошти будуть повернуті. Таким чином справу вирішено - або форум допоміг, або скоріш за все звернення до НБУ.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:19
Re: Кредобанк
Старший пшек нарешті впровадив 3DSecure.
Підпис без реферальних посилань
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