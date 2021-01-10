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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:01
Квесторе_поверніться написав:
Це для тих хто готовий довірити банці більше 2,5 Фонда.
Маю таку нагоду але вибачте поспати у відділенні поки ОДНА менеджер вирішить всі питання інших клієнтів так ще і на одну фізичну касу... Чисто прибалтійська швидкість обслуговування
никому не верю
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