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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:01

Скільки коштує час клієнта?

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Однако...


Кредобанк збільшив ставки на депозит Family&Friends у всіх валютах
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ly-friends

Це для тих хто готовий довірити банці більше 2,5 Фонда.

Маю таку нагоду але вибачте поспати у відділенні поки ОДНА менеджер вирішить всі питання інших клієнтів так ще і на одну фізичну касу... Чисто прибалтійська швидкість обслуговування
никому не верю
sens
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