Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:01
Квесторе_поверніться написав:
Це для тих хто готовий довірити банці більше 2,5 Фонда.
Маю таку нагоду але вибачте поспати у відділенні поки ОДНА менеджер вирішить всі питання інших клієнтів так ще і на одну фізичну касу... Чисто прибалтійська швидкість обслуговування
никому не верю
sens
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Додано: Пон 11 січ, 2021 16:11
Квесторе_поверніться написав:
Це для тих хто готовий довірити банці більше 2,5 Фонда.
так ніби по прибутковому умови навіть краще, чи я щось упустив?
balance
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Додано: Сер 27 січ, 2021 20:13
шухер, ахтунг и зрада
похоже, переход с грошей на фантики
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... aunch.html
cohan
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Додано: Сер 27 січ, 2021 20:56
Опять покращення ни в звезду
Mavr
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:06
Схоже на то. Ввімкнув оплату балами і потратив всі бали поки можна, бо наче відзавтра тушать кабінети в Rewards і Більше. І схоже що в Більше 2.0 не буде оплати балами.
А взагалі то сумно, кредитка Кредо без Rewards стане ні до чого
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miltador
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