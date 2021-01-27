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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:01

Скільки коштує час клієнта?

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Однако...


Кредобанк збільшив ставки на депозит Family&Friends у всіх валютах
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ly-friends

Це для тих хто готовий довірити банці більше 2,5 Фонда.

Маю таку нагоду але вибачте поспати у відділенні поки ОДНА менеджер вирішить всі питання інших клієнтів так ще і на одну фізичну касу... Чисто прибалтійська швидкість обслуговування
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:11

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Однако...


Кредобанк збільшив ставки на депозит Family&Friends у всіх валютах
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ly-friends

Це для тих хто готовий довірити банці більше 2,5 Фонда.

так ніби по прибутковому умови навіть краще, чи я щось упустив?
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:13

Re: Кредобанк

шухер, ахтунг и зрада

похоже, переход с грошей на фантики

https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... aunch.html
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:56

Re: Кредобанк



Опять покращення ни в звезду
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:06

  cohan написав:шухер, ахтунг и зрада

похоже, переход с грошей на фантики

https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... aunch.html

Схоже на то. Ввімкнув оплату балами і потратив всі бали поки можна, бо наче відзавтра тушать кабінети в Rewards і Більше. І схоже що в Більше 2.0 не буде оплати балами.
А взагалі то сумно, кредитка Кредо без Rewards стане ні до чого :(
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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