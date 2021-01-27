Схоже на то. Ввімкнув оплату балами і потратив всі бали поки можна, бо наче відзавтра тушать кабінети в Rewards і Більше. І схоже що в Більше 2.0 не буде оплати балами. А взагалі то сумно, кредитка Кредо без Rewards стане ні до чого
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Схоже на то. Ввімкнув оплату балами і потратив всі бали поки можна, бо наче відзавтра тушать кабінети в Rewards і Більше. І схоже що в Більше 2.0 не буде оплати балами. А взагалі то сумно, кредитка Кредо без Rewards стане ні до чого
есть и плюсы - закрою Кредо и Креди-Агриколь, вырастет рейтинг ))