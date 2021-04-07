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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
40
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
32
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 09:46

  Кочевник написав:Кредобанк почав дзвонити не з прямих львівських номерів, а вже з SIPа 089-22...
Економія.

стремноватые номерки эти 089
cohan
 
Повідомлень: 1437
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Подякували: 113 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 12:16

  cohan написав:
  Кочевник написав:Кредобанк почав дзвонити не з прямих львівських номерів, а вже з SIPа 089-22...
Економія.

стремноватые номерки эти 089

А як ними розжитися?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37033
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 16:43

  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:
  Кочевник написав:Кредобанк почав дзвонити не з прямих львівських номерів, а вже з SIPа 089-22...
Економія.

стремноватые номерки эти 089

А як ними розжитися?


zadarma.com давным давно предлагает, думаю, другие SIP тоже
cohan
 
Повідомлень: 1437
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Подякував: 69 раз.
Подякували: 113 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 13:18

Кто знает по кредитке золотые баллы в Мастеркард Бильше начисляются только за кредитные или за свои тоже? И как быстро происходит начисление баллов ?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 14:17

Re: Кредобанк

Нараховують наступного дня після проводки по рахунку.
Кочевник
 
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Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 16:40

спасибо, а сколько дней уходит на проводку по счету?
vovareuckij
 
Повідомлень: 134
З нами з: 19.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 16:48

  vovareuckij написав:спасибо, а сколько дней уходит на проводку по счету?

3-4 робочих дні, може бути довше. Залежить від точки, в якій був розрахунок.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 18:30

  vovareuckij написав:Кто знает по кредитке золотые баллы в Мастеркард Бильше начисляются только за кредитные или за свои тоже? И как быстро происходит начисление баллов ?


за свои тоже
+ правило бонусных 1500 баллов после 10 по 100 грн тоже за свои действует
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:12

Re: Кредобанк

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в Кредобанке можно в любом отделении клиенту операции проводить (как в Привате) или только в том, где счет открыт или в пределах области (как в Ощаде)
Arbitr
 
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