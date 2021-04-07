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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 бер, 2021 09:46
Кочевник написав:
Кредобанк почав дзвонити не з прямих львівських номерів, а вже з SIPа 089-22...
Економія.
стремноватые номерки эти 089
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cohan
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Додано: Сер 24 бер, 2021 12:16
cohan написав: Кочевник написав:
Кредобанк почав дзвонити не з прямих львівських номерів, а вже з SIPа 089-22...
Економія.
стремноватые номерки эти 089
А як ними розжитися?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 24 бер, 2021 16:43
Квесторе_поверніться написав: cohan написав: Кочевник написав:
Кредобанк почав дзвонити не з прямих львівських номерів, а вже з SIPа 089-22...
Економія.
стремноватые номерки эти 089
А як ними розжитися?
zadarma.com давным давно предлагает, думаю, другие SIP тоже
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cohan
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Додано: Вів 30 бер, 2021 13:18
Кто знает по кредитке золотые баллы в Мастеркард Бильше начисляются только за кредитные или за свои тоже? И как быстро происходит начисление баллов ?
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vovareuckij
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Додано: Вів 30 бер, 2021 14:17
Нараховують наступного дня після проводки по рахунку.
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Кочевник
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Додано: Вів 30 бер, 2021 16:40
спасибо, а сколько дней уходит на проводку по счету?
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vovareuckij
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Додано: Вів 30 бер, 2021 16:48
vovareuckij написав:
спасибо, а сколько дней уходит на проводку по счету?
3-4 робочих дні, може бути довше. Залежить від точки, в якій був розрахунок.
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Кочевник
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Додано: Вів 30 бер, 2021 18:30
vovareuckij написав:
Кто знает по кредитке золотые баллы в Мастеркард Бильше начисляются только за кредитные или за свои тоже? И как быстро происходит начисление баллов ?
за свои тоже
+ правило бонусных 1500 баллов после 10 по 100 грн тоже за свои действует
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cohan
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Додано: Сер 07 кві, 2021 22:12
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в Кредобанке можно в любом отделении клиенту операции проводить (как в Привате) или только в том, где счет открыт или в пределах области (как в Ощаде)
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Arbitr
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