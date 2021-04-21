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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 11:21
Кредобанк вообще скатился в полное Г. Вчера в интернет-банке - информация по счетам отображено на 17.04 11:30. Нормальненькое такое опоздание. Смс-коды не доходят, переслать никуда ничего нельзя.
Кто еще не вступил в эту кучу - не советую.
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Mavr
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