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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 217218219220

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
40
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
32
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:21

Re: Кредобанк

Кредобанк вообще скатился в полное Г. Вчера в интернет-банке - информация по счетам отображено на 17.04 11:30. Нормальненькое такое опоздание. Смс-коды не доходят, переслать никуда ничего нельзя.
Кто еще не вступил в эту кучу - не советую.
Mavr
 
Повідомлень: 143
З нами з: 13.06.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 217218219220
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