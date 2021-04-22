Кредобанк вообще скатился в полное Г. Вчера в интернет-банке - информация по счетам отображено на 17.04 11:30. Нормальненькое такое опоздание. Смс-коды не доходят, переслать никуда ничего нельзя.
Кто еще не вступил в эту кучу - не советую.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 11:21
Re: Кредобанк
Кредобанк вообще скатился в полное Г. Вчера в интернет-банке - информация по счетам отображено на 17.04 11:30. Нормальненькое такое опоздание. Смс-коды не доходят, переслать никуда ничего нельзя.
Кто еще не вступил в эту кучу - не советую.
Додано: Чет 22 кві, 2021 14:56
Re: Кредобанк
хз за ИБ но в додатке да, по смскам баланс гуд, а в нем не обновлено , после рефреша только
Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:46
Re: Кредобанк
подскажите пожалуйста, в этом банке как-то можно посмотреть остаток к погашению чтобы оставаться в грейсе?
полная сумма (на начало мес) есть в смске и в выписке, а где-то есть полная минус зачисленные-проведенные?
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