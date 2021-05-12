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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 166
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
40
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:21

Re: Кредобанк

Кредобанк вообще скатился в полное Г. Вчера в интернет-банке - информация по счетам отображено на 17.04 11:30. Нормальненькое такое опоздание. Смс-коды не доходят, переслать никуда ничего нельзя.
Кто еще не вступил в эту кучу - не советую.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:56

Re: Кредобанк

хз за ИБ но в додатке да, по смскам баланс гуд, а в нем не обновлено , после рефреша только
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:46

Re: Кредобанк

подскажите пожалуйста, в этом банке как-то можно посмотреть остаток к погашению чтобы оставаться в грейсе?

полная сумма (на начало мес) есть в смске и в выписке, а где-то есть полная минус зачисленные-проведенные?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 21:32

Re: Кредобанк

Нет, вот этот колхоз вообще как можно назвать интернет-банком? Опоздание на 5 днейЗображення
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 22:37

Re: Кредобанк

видимо, программисты в польшу уехали
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 13:42

  cohan написав:видимо, программисты в польшу уехали

вместе с идея банком :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:47

Re: Кредобанк

  cohan написав:видимо, программисты в польшу уехали


Ніде вони не поїхали, туди мабуть просто понабирали йолопів з ШАГу.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:18

Re: Кредобанк

Зображення

ЛОЛ, и это меня предупреждает банк у которого двухфакторки даже примитивной нет в ИБ, даже по смс? :lol: я уже не заикаюсь про MS Authenticator или шото еще
ой, держите меня семеро, умру от смеха
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:42

Re: Кредобанк

  Mavr написав:двухфакторки даже примитивной нет в ИБ

Там не треба двохфакторної бо при спробі шахраїв вивести гроші з Вашого рахунку там точно щось зламається і вони будуть змушені йти до відділення з паспортом аби завершити проведення операції :D
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:53

  Mavr написав:Зображення

ЛОЛ, и это меня предупреждает банк у которого двухфакторки даже примитивной нет в ИБ, даже по смс? :lol: я уже не заикаюсь про MS Authenticator или шото еще
ой, держите меня семеро, умру от смеха


эмгмг
они ж вроде не так давно, не далее полугода торжественно 3ds презентовали

но да, Киевэнерго и Портмона безо всяких кодов аж свистят
cohan
 
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