RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:56

часом Кредо приємно дивує, он як сьогодні
але я бачу технічну частину теж підтягують, наприклад - https://banker.ua/kredobank-diya/

«Кредобанк» запустив шеринг цифрових документів через «Дію»
greenozon
 
Повідомлень: 11486
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:52

«Кредобанк» запустив SWIFT GPI для міжнародних переказів

до сих пір лише ПРиватбанк міг похвалитись цією модною штучкою
greenozon
 
Повідомлень: 11486
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 219220221222
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, ingtrans, liliya_logical, omb, Кочевник і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95456)
18.06.2021 09:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.