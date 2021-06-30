але я бачу технічну частину теж підтягують, наприклад -
«Кредобанк» запустив шеринг цифрових документів через «Дію»
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:56
часом Кредо приємно дивує, он як сьогодні
але я бачу технічну частину теж підтягують, наприклад -
«Кредобанк» запустив шеринг цифрових документів через «Дію»
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:52
«Кредобанк» запустив SWIFT GPI для міжнародних переказів
до сих пір лише ПРиватбанк міг похвалитись цією модною штучкою
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:56
Вперше онлайн ІБ почав крутити носом - не показує залишки і не дає робити транзакції
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