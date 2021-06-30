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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:56

часом Кредо приємно дивує, он як сьогодні
але я бачу технічну частину теж підтягують, наприклад - https://banker.ua/kredobank-diya/

«Кредобанк» запустив шеринг цифрових документів через «Дію»
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:52

«Кредобанк» запустив SWIFT GPI для міжнародних переказів

до сих пір лише ПРиватбанк міг похвалитись цією модною штучкою
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:56

Вперше онлайн ІБ почав крутити носом - не показує залишки і не дає робити транзакції

http://prntscr.com/17svrpx
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:56

  greenozon написав:Вперше онлайн ІБ почав крутити носом - не показує залишки і не дає робити транзакції

http://prntscr.com/17svrpx


такое последние месяца два периодически
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:33

Зрозумів
я вперше побачив
до речі вже попустило! є баланс і нема дурного надпису
greenozon
 
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  #<1 ... 219220221222
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Кредобанк (2215)
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