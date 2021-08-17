Доброе утро всем! Оформил себе кредитную карту в Кредо. Может кто пользуется - какие-то реальные "плюшки" имеются? Кешбек, бонусы или прочая ерунда, которую можно монетизировать? Например, часто совершаю платежи через приватовский Next. Раньше где-то читал, что можно получать 1% какими-то баллами за каждую оплату...
Anadonta написав:Доброе утро всем! Оформил себе кредитную карту в Кредо. Может кто пользуется - какие-то реальные "плюшки" имеются? Кешбек, бонусы или прочая ерунда, которую можно монетизировать? Например, часто совершаю платежи через приватовский Next. Раньше где-то читал, что можно получать 1% какими-то баллами за каждую оплату...