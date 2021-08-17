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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 22:43

  SILVER_UA написав:
  cohan написав:по вашим вопросам все там безкоштовно

Читаю, как бы так не было написано, отвечал человеку на то, что ему сказали в отделении, поэтому не могу понять где подвох ?


сорри
запутался в референсах
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 07:41

Доброе утро всем!
Оформил себе кредитную карту в Кредо. Может кто пользуется - какие-то реальные "плюшки" имеются? Кешбек, бонусы или прочая ерунда, которую можно монетизировать?
Например, часто совершаю платежи через приватовский Next. Раньше где-то читал, что можно получать 1% какими-то баллами за каждую оплату...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 08:30

  Anadonta написав:Доброе утро всем!
Оформил себе кредитную карту в Кредо. Может кто пользуется - какие-то реальные "плюшки" имеются? Кешбек, бонусы или прочая ерунда, которую можно монетизировать?
Например, часто совершаю платежи через приватовский Next. Раньше где-то читал, что можно получать 1% какими-то баллами за каждую оплату...


https://bilshe.mastercard.ua/faq/pay_wi ... _kredobank

у кредо самый лучший варик, у тех же отп вернуть деньги можно пр покупке только некоторых МСС
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 11:51

Ну 1% тама нема, по факту отсилы 0.7..0.8% выходит
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 12:27

  Amethyst написав:Ну 1% тама нема, по факту отсилы 0.7..0.8% выходит


есть 1 по кредитке, даже типа 1,01 :mrgreen: :mrgreen:
а еще кой-чего есть по VIP где бесплатное снятие
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:29

Нова Кредо-акція

https://kredobank.com.ua/private/kartky ... te-mobilno
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:50

greenozon то ж якась акція для обраних. Мені ніякого SMS від них не приходило.
Видно мотивують тих хто ще жодного разу не платив GPay
poptab
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:36

Re: Кредобанк

Я сплачував, однак також запросили прийняти участь.
Кочевник
 
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  #<1 ... 220221222223
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