Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лип, 2021 22:43
SILVER_UA написав: cohan написав:
по вашим вопросам все там безкоштовно
Читаю, как бы так не было написано, отвечал человеку на то, что ему сказали в отделении, поэтому не могу понять где подвох ?
сорри
запутался в референсах
cohan
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 07:41
Доброе утро всем!
Оформил себе кредитную карту в Кредо. Может кто пользуется - какие-то реальные "плюшки" имеются? Кешбек, бонусы или прочая ерунда, которую можно монетизировать? Например, часто совершаю платежи через приватовский Next. Раньше где-то читал, что можно получать 1% какими-то баллами за каждую оплату...
Anadonta
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 08:30
Anadonta написав:
Доброе утро всем!
Оформил себе кредитную карту в Кредо. Может кто пользуется - какие-то реальные "плюшки" имеются? Кешбек, бонусы или прочая ерунда, которую можно монетизировать?
Например, часто совершаю платежи через приватовский Next. Раньше где-то читал, что можно получать 1% какими-то баллами за каждую оплату...
https://bilshe.mastercard.ua/faq/pay_wi ... _kredobank
у кредо самый лучший варик, у тех же отп вернуть деньги можно пр покупке только некоторых МСС
cohan
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 11:51
Ну 1% тама нема, по факту отсилы 0.7..0.8% выходит
Amethyst
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:29
greenozon
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:50
greenozon то ж якась акція для обраних. Мені ніякого SMS від них не приходило. Видно мотивують тих хто ще жодного разу не платив GPay
poptab
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Додано: Вів 17 сер, 2021 18:36
Я сплачував, однак також запросили прийняти участь.
Кочевник
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Додано: Сер 18 сер, 2021 19:40
Подскажите, пожалуйста, как дешевле всего перевести евро с своего карточного счета Привата (кдв) на свой же текущий счет в Кредо?
Arbitr
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Додано: Сер 18 сер, 2021 20:15
Arbitr написав:
Подскажите, пожалуйста, как дешевле всего перевести евро с своего карточного счета Привата (кдв) на свой же текущий счет в Кредо?
Наличными
Bosstone
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