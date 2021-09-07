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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:00

Уважаемый, подскажи, какой вход выход из банки в гривнах ? Бесплатный?

Бесплатный как в Форвард , Укргазбанк, Моно, Ощал, Альфа?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:24

Re: Кредобанк

В банке есть он-лайн обмен валют, что нужно для сего действа?
Если давно был клиентом то откроют Правильную карту, чтобы без мзды и снятие в кассе?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:25

Re: Кредобанк

Онлайн-обмін є. Необхідно картка/рахунок у відповідних валютах.
Кочевник
 
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