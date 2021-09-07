Уважаемый, подскажи, какой вход выход из банки в гривнах ? Бесплатный?
Бесплатный как в Форвард , Укргазбанк, Моно, Ощал, Альфа?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:00
Уважаемый, подскажи, какой вход выход из банки в гривнах ? Бесплатный?
Бесплатный как в Форвард , Укргазбанк, Моно, Ощал, Альфа?
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:24
Re: Кредобанк
В банке есть он-лайн обмен валют, что нужно для сего действа?
Если давно был клиентом то откроют Правильную карту, чтобы без мзды и снятие в кассе?
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:25
Re: Кредобанк
Онлайн-обмін є. Необхідно картка/рахунок у відповідних валютах.
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:48
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