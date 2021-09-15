|
|
|
Кредобанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:00
Уважаемый, подскажи, какой вход выход из банки в гривнах ? Бесплатный?
Бесплатный как в Форвард , Укргазбанк, Моно, Ощал, Альфа?
-
proftpd66
-
1
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4211
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:24
В банке есть он-лайн обмен валют, что нужно для сего действа?
Если давно был клиентом то откроют Правильную карту, чтобы без мзды и снятие в кассе?
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:25
Онлайн-обмін є. Необхідно картка/рахунок у відповідних валютах.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2027
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:48
Кочевник написав:
Онлайн-обмін є. Необхідно картка/рахунок у відповідних валютах.
п2п на выход и СЕП беспл? Через онлайн-банкинг пишет песплатно для правильной, но в вопросах ответах есть комис - куда верить?
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 вер, 2021 09:49
Прораб написав: Кочевник написав:
Онлайн-обмін є. Необхідно картка/рахунок у відповідних валютах.
п2п на выход и СЕП беспл? Через онлайн-банкинг пишет песплатно для правильной, но в вопросах ответах есть комис - куда верить?
там трешак с тарифами, я понял что новым клинам могут открыть эту Правильну картку и в ней без комиссий можно менять и снимать,
а старым - пока сосать, разве что стать новым и потом открыть старый вип пакет...
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2472
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:47
cohan Я старий клієнт, користуюсь пакетом ВІП, щодня купую долари, все нашару
-
Sain_повернувся
-
-
- Повідомлень: 994
- З нами з: 13.10.14
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:24
Sain_повернувся написав:cohan
Я старий клієнт, користуюсь пакетом ВІП, щодня купую долари, все нашару
о! це дило! сьем нашару?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2472
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:37
cohan і доларів і гривень
-
Sain_повернувся
-
-
- Повідомлень: 994
- З нами з: 13.10.14
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|