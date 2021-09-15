Уважаемый, подскажи, какой вход выход из банки в гривнах ? Бесплатный?
Бесплатный как в Форвард , Укргазбанк, Моно, Ощал, Альфа?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:00
Уважаемый, подскажи, какой вход выход из банки в гривнах ? Бесплатный?
Бесплатный как в Форвард , Укргазбанк, Моно, Ощал, Альфа?
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:24
Re: Кредобанк
В банке есть он-лайн обмен валют, что нужно для сего действа?
Если давно был клиентом то откроют Правильную карту, чтобы без мзды и снятие в кассе?
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:25
Re: Кредобанк
Онлайн-обмін є. Необхідно картка/рахунок у відповідних валютах.
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:48
Додано: Сер 08 вер, 2021 09:49
там трешак с тарифами, я понял что новым клинам могут открыть эту Правильну картку и в ней без комиссий можно менять и снимать,
а старым - пока сосать, разве что стать новым и потом открыть старый вип пакет...
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:47
cohan Я старий клієнт, користуюсь пакетом ВІП, щодня купую долари, все нашару
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:24
Додано: Сер 15 вер, 2021 21:26
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:12
Sain_повернувся , новому клиенту какой пакет необходим для валютообмена? Обязательно вип, или можно попроще. Не хотелось бы подписываться под большие обязательства.
И ещё: вот ото условие (например в вип) зачислять ежемесячно определенную сумму, оно как реализуется?? Я зачислил на карту через кассу или через терминал кеш, потом купил онлайн валюту. Это считается,что было зачисление на 25 т грн в месяце?? Обслуживание пакета будет бесплатно?
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