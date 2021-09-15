Hotab написав:Sain_повернувся , новому клиенту какой пакет необходим для валютообмена? Обязательно вип, или можно попроще. Не хотелось бы подписываться под большие обязательства.
И ещё: вот ото условие (например в вип) зачислять ежемесячно определенную сумму, оно как реализуется?? Я зачислил на карту через кассу или через терминал кеш, потом купил онлайн валюту. Это считается,что было зачисление на 25 т грн в месяце?? Обслуживание пакета будет бесплатно?
новому как раз Правильная карта открывается, там бесплатно,
а вот старому с Вип в моем случае на словах все же комис, буду проверять