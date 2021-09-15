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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:39

  Hotab написав:Sain_повернувся , новому клиенту какой пакет необходим для валютообмена? Обязательно вип, или можно попроще. Не хотелось бы подписываться под большие обязательства.

И ещё: вот ото условие (например в вип) зачислять ежемесячно определенную сумму, оно как реализуется?? Я зачислил на карту через кассу или через терминал кеш, потом купил онлайн валюту. Это считается,что было зачисление на 25 т грн в месяце?? Обслуживание пакета будет бесплатно?


новому как раз Правильная карта открывается, там бесплатно,

а вот старому с Вип в моем случае на словах все же комис, буду проверять
cohan
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